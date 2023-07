Obra de 4,8 milhões de euros duplica retenção do efluente na Zona Industrial e Logística de Sines

Sines © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A empresa Águas de Santo André (AdSA), no distrito de Setúbal, vai investir 4,8 milhões de euros numa empreitada para aumentar a capacidade de retenção de água residual industrial em 20 mil metros cúbicos.

Em comunicado, a empresa refere que foi lançado o concurso público para a "empreitada de execução do emissário da Petrogal à bacia da Zip3 e duplicação da bacia da Zip3", num investimento superior a 4,8 milhões de euros.

A empreitada "irá promover um aumento significativo da resiliência do sistema de água residual industrial, através do reforço da capacidade de resposta da AdSA em situações de eventual emergência, quer para os atuais utilizadores do sistema, quer perante a expansão para a Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS)", lê-se no comunicado.

Segundo a empresa, a solução "permitirá o desvio da totalidade do caudal rejeitado pelos principais utilizadores deste sistema, para a bacia de retenção situada numa das maiores Estações Elevatória da AdSA que serve a ZILS (a Estação Elevatória ZIP3)".

À agência Lusa, fonte da empresa explicou que a empreitada, que tem uma duração de 365 dias, vai duplicar a capacidade de armazenamento da bacia de retenção que "passa de 10 para 20 mil metros cúbicos".

"Este investimento vai permitir que, em caso de emergência, o efluente com maior carga poluente seja canalizado para essas bacias e ser introduzido, posteriormente, na Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da Ribeira de Moinhos, de forma gradual sem pôr em causa o processo de tratamento" daquela estação, explicou a mesma fonte.

A empresa Águas de Santo André, com sede em Vila Nova de Santo André, no concelho de Santiago do Cacém, é responsável pela gestão e exploração do Sistema de Santo André e assegura o abastecimento de água às populações dos concelhos de Sines e Santiago do Cacém, assim como a recolha e tratamento das águas residuais.

Dá ainda resposta às exigências das indústrias localizadas na ZILS, no abastecimento de água potável, água industrial, água residual e resíduos industriais.