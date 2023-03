Obras de requalificação na Caixa vão custar 40 milhões de euros ao Estado

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva © LUSA

As obras de requalificação do edifício-sede da Caixa Geral de Depósitos (CGD), em Lisboa, com vista à concentração dos ministérios e entidades públicas, vão custar ao Estado cerca de 40 milhões de euros (sem IVA), anunciou esta sexta-feira a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e o secretário de Estado daquela pasta, André Moz Caldas, em conferência de imprensa.

O encontro com os jornalistas ocorre um dia depois de o Governo ter emitido um comunicado a informar que aprovou "a verba necessária para as obras de beneficiação e adaptação" da sede do banco público para reunir num só espaço gabinetes de ministros, secretários de Estado e serviços da administração.

[Em atualização]