Obras licenciadas abrandam, mas estão acima de 2019

A dinâmica do setor da construção apresenta alguns sinais de abrandamento, embora o nível de atividade esteja ainda assim acima de 2019, antes do impacto da pandemia.

No segundo trimestre deste ano, foram licenciados 6,2 mil edifícios, uma quebra de 7,9% face ao mesmo trimestre de 2021, mas evidenciando um aumento 2,9% quando comparado com o mesmo período de 2019.

Segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), os edifícios licenciados em construções novas apresentaram uma quebra homóloga de 6,7% entre abril e junho. No entanto, registou-se um crescimento de 9,9% face ao segundo trimestre de 2019.

No período em análise, foram licenciados 7,7 mil fogos em construções novas para habitação, o que representa um acréscimo de 0,9%, face ao homólogo de 2021. Em comparação com o segundo trimestre de 2019, os fogos em construções novas aumentaram 26,2%.

Já o licenciamento para reabilitação manteve a tendência de queda verificada no início de 2022 e diminuiu 9,5% no segundo trimestre do ano. Este segmento da construção apresenta também um decréscimo de 14,8% relativamente ao período de abril a junho de 2019.

Em termos semestrais, foram licenciados menos 3,1% dos edifícios que em igual período de 2021, mas mais 6,3% que no primeiro semestre de 2019.

O relatório do INE aponta para a conclusão de 3,6 mil edifícios no segundo trimestre deste ano, menos 4,9% que no mesmo período de 2021, mas mais 7% que no em igual período de 2019.