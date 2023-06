OCDE insiste na subida do IMI e critica baixa do IVA na restauração © Jorge Amaral/Global Imagens

Pela segunda vez, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) defende que Portugal deve aumentar as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e a tributação sobre heranças, segundo o Economic Survey, divulgado esta quinta-feira. No último relatório, publicado em dezembro de 2021, a OCDE já tinha proposto um agravamento daqueles impostos.

"Os impostos sobre bens imóveis e impostos sucessórios são relativamente baixos, existindo potencial espaço para aumentos", lê-se no documento. Relativamente à tributação das heranças, esse imposto foi abolido em 2004 para os herdeiros legítimos.

Assim, herdeiros como cônjuges, filhos, netos, pais ou avós estão isentos, mas os restantes, como por exemplo irmãos ou sobrinhos da pessoa falecida, têm de pagar Imposto do Selo, correspondente a 10% dos bens herdados.

Em relação ao IMI, a OCDE assinala que "apenas representou 0,8% do PIB em 2021, sendo que o montante a cobrar depende do valor de referência do imóvel, do município, das características e rendimentos do agregado familiar".

Para além disso, critica a isenção para alguns proprietários. De facto, no caso de primeira casa para habitação própria e permanente, os moradores estão livres daquele imposto durante os primeiros três anos.

Assim, a OCDE defende que "a matéria coletável do IMI deverá ser revista e alargada, nomeadamente através da abolição de algumas das suas numerosas isenções".

São as autarquias que decidem qual o IMI que será aplicada aos seus munícipes, dentro de um intervalo definido pelo governo. Para este ano, as taxas podem variar entre 0,3% e 0,45% sobre o valor patrimonial para os prédios urbanos.

Por outro lado, o Estado deveria depender "menos de impostos sobre transações, que têm efeitos negativos sobre a mobilidade residencial e laboral". Ou seja, a OCDE desafia o governo a baixar o Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) que é devido quando se compra um imóvel.

Redução do IVA na restauração e hotelaria

A OCDE também tece duras críticas às reduções das taxas do IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) no nosso país. "O desenho do imposto continua caracterizado por uma gama considerável de bens e serviços tributados com taxas reduzidas de IVA ou isentos", constata aquele organismo. Note-se que esta análise não tem ainda em consideração o IVA zero aplicado a um conjunto de 46 bens alimentares essenciais, no âmbito do pacote de medidas do governo para mitigar os efeitos negativos da inflação.

"Em 2020, a relação entre a receita real do IVA arrecadada e a receita que teoricamente seria gerada se o IVA fosse aplicado à taxa normal (23%) para todo o consumo final situou-se em 49%, bem abaixo da média da OCDE de 56%", segundo o relatório.

A OCDE considera que "muitos bens e serviços que são tributados a uma taxa reduzida (6%) não parecem contribuir significativamente para reduzir a desigualdade de rendimentos". E exemplifica: "as taxas reduzidas sobre habitação, os trabalhos de manutenção, desenvolvimento e renovação têm um impacto limitado no emprego e tendem a beneficiar as famílias mais ricas".

Para além disso, alerta que "as tarifas reduzidas em hotéis e restaurantes tendem a beneficiar amplamente os proprietários desses negócios e os agregados com mais rendimentos" pelo que, "confirmada a recuperação desses setores, seria razoável revisitar aquelas taxas".

Recorde-se que a 1 de julho de 2016, durante a vigência do primeiro governo de António Costa, entrou em vigor a redução do IVA para a restauração da taxa normal, de 23%, para a intermédia, de 13%.