OE2021: Governo reúne-se hoje com PS, PCP, PAN, PEV e deputadas não-inscritas

Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentar © TIAGO PETINGA/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 13 Julho, 2021 • 11:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo reúne-se ao longo do dia de hoje com os partidos e deputadas não-inscritas que viabilizaram o Orçamento do Estado (OE) de 2021, com o objetivo de fazer o balanço da execução orçamental do primeiro semestre.

"O objetivo é fazer o balanço da execução orçamental do primeiro semestre de 2021", disse à Lusa fonte do gabinete do secretário de Estados dos Assuntos Parlamentares, confirmando uma informação avançada pelo jornal Público.

Ao longo do dia, o Governo reúne-se com delegações do PS, PCP, PEV, PAN e com as deputadas não-inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues.

A delegação do Governo é composta pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, e a secretária de Estado do Orçamento, Cláudia Joaquim.

A negociação para o Orçamento do Estado de 2022 será "uma outra etapa", assinalou a mesma fonte, sem adiantar datas para futuras reuniões.