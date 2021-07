OE2021: Verdes com "otimismo moderado" sobre execução e abertura para negociar próximo Orçamento

O deputado do partido ecologista Os Verdes (PEV) José Luís Ferreira © TIAGO PETINGA/LUSA

Os Verdes saíram esta terça-feira da reunião com o Governo com um "otimismo moderado" quanto à execução do Orçamento do Estado para 2021, adiantando que haverá uma primeira reunião com o Governo sobre o documento para 2022 ainda em julho.

Em declarações aos jornalistas no final de uma reunião com o Governo com o objetivo de fazer o balanço da execução orçamental do primeiro semestre, o líder parlamentar do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) afirmou que, das propostas do partido incluídas no atual Orçamento, cerca de 40% já foram executados e os restantes 60% "estão em andamento".

"Em relação ao Orçamento do Estado para 2021, consideramos que há um otimismo moderado e a esperança de que, até ao fim do ano, todas as propostas dos Verdes sejam executadas", afirmou José Luís Ferreira.

O deputado começou por dizer que a avaliação que o partido fizer desta execução "não interfere em nada" com a perspetiva sobre o Orçamento do Estado para 2022, que será analisado pelo seu conteúdo, mas acabou por admitir que "se a execução for boa facilitará a disposição" do PEV para encarar o documento.

"Está apalavrada uma primeira reunião com o Governo para trocar impressões sobre o Orçamento do Estado para 2022 ainda durante o mês de julho", adiantou.

Já sobre a execução das propostas do partido incluídas no Orçamento em curso, ficou em aberto a possibilidade de uma nova reunião em setembro para "um ponto de situação mais atualizado".