OE2022. BE admite votar contra OE, mas "ainda há tempo" para negociações

A coordenado do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, acaba de anunciar que o BE irá votar contra o Orçamento de Estado para 2022 (OE2022) se até quarta-feira o Governo se mostrar indisponível para negociar as propostas apresentadas pelos bloquistas.

"Se até á próxima quarta-feira o Governo entender negociar o Orçamento do Estado, o Bloco de Esquerda responderá com disponibilidade e clareza para as soluções que aumentam os salários, que protegem o SNS e que garantem justiça para quem trabalhou toda a vida", disse este domingo Catarina Martins, na conferência de imprensa que se seguiu à reunião da Mesa Nacional do BE.

No entanto, afirmou, "se o Governo insistir em impor recusas onde a esquerda podia ter avanços, o Bloco de Esquerda responderá pela sua gente - pelo povo que trabalha e pelo SNS que nos orgulha - e votará contra o Orçamento do Estado para 2022".

Segundo disse a coordenadora bloquista, já não há muito tempo, mas ainda é possível chegar a um acordo. "Não temos muito tempo, mas ainda há tempo", afirmou.

A Mesa Nacional do BE esteve hoje reunida para debater o OE2022. Na ocasião, foi votada uma resolução que propõe um chumbo ao OE, sendo que teve apenas um voto contra em 80.

A líder do BE, que fez um balanço negativo da proposta de OE e lembrou que as soluções apresentadas pelos bloquistas não tiveram acolhimento, disse ainda que a viabilidade do orçamento "está, como sempre tem estado, na disponibilidade do Governo e do PS para um caminho negocial à esquerda".