OE2022: Governo recupera apoio fiscal ao investimento

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira

O Orçamento para 2022 terá duas medidas para incentivar a retoma do investimento no arranque do ano. Segundo o semanário Expresso, o Governo vai reativar durante mais seis meses o incentivo fiscal ao investimento. O CFEI , segundo o jornal, vai passar a chamar-se IFR (Incentivo Fiscal à Recuperação) e trará duas novidades: a dedução à coleta vai variar consoante o volume de investimento e as empresas não podem distribuir lucros durante três anos.

Na quarta-feira, o vice-presidente da bancada parlamentar do PS João Paulo Correia PS anunciou que o Governo está a preparar, no âmbito do OE2022, incentivos para que as empresas que invistam paguem menos IRC, sem ter adiantado mais pormenores.