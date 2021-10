OE2022. Governo termina com o pagamento especial por conta

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão. © MIGUEL A. LOPES/LUSA

Dinheiro Vivo 11 Outubro, 2021 • 09:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo vai acabar com o Pagamento Especial por Conta (PEC). A decisão está inscrita na proposta de Orçamento do Estado para 2022, que será apresentada esta segunda-feira pelo ministro de Estado e das Finanças, João Leão, na Assembleia da República, avança o jornal Público. A medida integra um pacote fiscal de apoio às micro e pequenas empresas.

Há no Governo consciência que o PEC "se tornou um autêntico rolo compressor das micro e pequenas empresas", deste que foi generalizado e ampliado pela ministra de Estado das Finanças, Manuela Ferreira Leite, no governo de Durão Barroso, diz uma fonte do PS ao Público.

O PEC é uma antecipação da colecta calculada percentualmente em função do volume de negócios do ano anterior, e pode ser pago em prestações.

Na edição de hoje do mesmo jornal, é ainda revelado que será prolongado por seis meses o incentivo fiscal às empresas que dá benefícios fiscais no IRC em função do investimento. No Orçamento, esta alteração é denominda de Incentivo Fiscal à Recuperação (IFR).