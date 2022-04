OE2022. Governo vai avaliar regime de arrendamento urbano

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O Governo vai avaliar este ano o Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU), agora que tem dados estatísticos recentes do mercado.

Segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), "ainda em 2022, e dispondo já de informação estatística rigorosa (dados dos Censos de 2021), que permite ter uma noção mais clara do universo de situações que ainda subsistem nos regimes anteriores ao Novo Regime do Arrendamento Urbano, proceder-se-á à avaliação do atual regime".

Ainda ao nível do arrendamento, o Governo prevê lançar a plataforma online - IHRU Arrenda para agilizar a atribuição de habitações a preços acessíveis a famílias que não têm resposta no mercado.

Como se pode ler na proposta do OE 2022, para otimizar o concurso por sorteio de habitações a preços acessíveis do património do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) "prevê-se a implementação de uma plataforma online - IHRU Arrenda -, a que o público poderá aceder de forma simplificada".

Segundo o Governo, "a desmaterialização de documentos e processos permitirá atribuir habitações de forma mais eficiente, quer através da redução do tempo entre a disponibilização das habitações e o seu arrendamento quer através da redução da necessidade de recurso a mediadores imobiliários".