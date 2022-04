OE2022. Governo vai lançar concursos para 7000 camas para estudantes

Há carência de residências universitárias no país. © Miguel Sousa/Global Imagens

A proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), entregue esta quarta-feira no parlamento, reafirma a estratégia de investimento público para a resolução dos problemas habitacionais do país assente nos projetos contratualizados no Plano de Recuperação e Resiliência.

Nesse sentido, o Governo propõe-se lançar concursos públicos para 7000 camas para alunos do ensino superior, em edifícios que asseguram necessidades energéticas primárias pelo menos 20% inferiores aos requisitos dos edifícios com necessidades quase nulas de energia.

No documento está também prevista a assinatura de 75 acordos de colaboração ou de financiamento com municípios e entidades promotoras de soluções de habitação no âmbito do Programa de Apoio ao Acesso à Habitação.

Dentro das prioridades elencadas ao nível da habitação no OE2022 está previsto para este ano o início das obras em 500 habitações para as quais foram já assinados acordos de financiamento, dentro da Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário;

No OE2022 estão ainda inscritas as obras em 520 habitações, no contexto do parque habitacional público a custos acessíveis;