OE2022: PEV entregou conjunto de propostas e vai aguardar resposta do Governo

O PEV entregou esta quarta-feira um conjunto de propostas ao Governo para incluir na proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) e vai aguardar a resposta do executivo, não se comprometendo para já com um sentido de voto.

Fonte do Partido Ecologista "Os Verdes" disse à agência Lusa que o partido fez várias reivindicações na reunião desta quarta-feira com o primeiro-ministro, António Costa, com vista à viabilização do Orçamento do Estado para o próximo ano.

O executivo vai agora analisá-las e, em função disso, haverá uma próxima reunião, que ainda não está agendada, prosseguiu a mesma fonte.

Enquanto não decorrer o próximo momento de negociação com o Governo socialista, o PEV não se vai pronunciar sobre o seu sentido de voto.