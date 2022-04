Rui Rio, presidente do PSD. © JOSE COELHO/EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 21 Abril, 2022 • 13:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PSD vai votar contra a proposta de Orçamento do Estado para 2022, anunciou esta quinta-feira o presidente do partido, Rui Rio.

No final da reunião do grupo parlamentar do PSD, Rio justificou o voto contra por considerar que o documento não estimula o crescimento económico e por "quebrar promessas eleitorais" do Governo de aumentar os salários, quando, devido ao aumento da inflação, vão ter "um corte real".