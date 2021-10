O líder do PSD, Rui Rio © JOSE COELHO/LUSA

O presidente do PSD, Rui Rio, anunciou esta sexta-feira, 15 de outubro, que vai propor à direção nacional o voto contra do partido no Orçamento do Estado para 2022.

O anúncio foi feito à saída de uma audiência com o Presidente da República.

(em atualização)