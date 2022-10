OE2023. Proprietários propõem isenção de IRS para rendas congeladas

© Rita Chantre/Global Imagens

"Estabilizar e relançar o mercado de habitação em Portugal e salvar o arrendamento" são os objetivos do pacote de 17 medidas que a Associação Lisbonense de Proprietários (ALP) acaba de endereçar ao governo e a todos os partidos com representação parlamentar.

As propostas, que a ALP pretende ver inscritas no Orçamento do Estado para 2023, centram-se na tributação dos rendimentos em sede IRS, IMI, AIMI, IMT e Imposto de Selo, mas também em soluções para desenvolver o mercado habitacional.

O pacote de 17 propostas "tem como objetivo promover uma maior justiça fiscal na tributação sobre os rendimentos, e a garantia de que existe uma efetiva "neutralidade fiscal" na sequência das limitações impostas pelo Governo no âmbito do arrendamento, em sede das atualizações das rendas em 2023 e do prolongamento indefinido do congelamento de rendas", diz a ALP em comunicado divulgado sta segunda-feira.

Recorde-se que o governo decidiu limitar a atualização das rendas em 2023 a um máximo de 2%, com vista a mitigar nos arrendatários os efeitos da escalada do custo de vida. Os contratos de arrendamento anteriores a 1990 mantêm-se para já fora destas atualizações.

No comunicado, a ALP defende que "os proprietários portugueses ambicionam que a proposta de OE 2023, no que concerne à fiscalidade sobre o património imobiliário, possa reverter de imediato o impacto perverso que causou a imposição de um teto de 2% à atualização anual das rendas em 2023, face aos 5,43% de inflação apurada pelo INE em agosto".

A associação sublinha ainda a necessidade de "uma correção urgente da injustiça do tratamento fiscal aplicado aos proprietários com muito baixos rendimentos e àqueles que suportam, por imposição do Estado, interminavelmente, contratos de arrendamento com rendas congeladas, de valores irrisórios".

Dentro do pacote de 17 medidas, a ALP propõe que as rendas congeladas, com contratos de arrendamento anteriores a 1990, devem estar isentas de IRS. Na defesa dos "milhares de proprietários que estão a pagar mais IRS sobre os rendimentos prediais do que deviam, por não ter literacia financeira e digital suficiente", avança também com a proposta da instituição de "princípio de tratamento fiscal mais favorável" automático.

A ALP deseja também que as associações de proprietários e inquilinos tenham assento no Conselho Económico e Social, e solicita a reativação da Comissão de Monitorização do Mercado de Arrendamento.

No documento, é ainda sugerida a abolição imediata do AIMI e duplicação das isenções a conceder em sede de IMT para compra de habitação própria permanente. Ao nível do arrendamento, propõe um reforço de incentivos e benefícios fiscais.