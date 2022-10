OE2023: PS admite apresentar propostas sobre alojamento estudantil na especialidade

Lisboa © Orlando Almeida/Global Imagens

O líder parlamentar do PS afirmou esta quinta-feira que o seu partido admite apresentar propostas sobre o alojamento estudantil no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado, considerando que os estudantes universitários precisam "urgentemente de apoio".

Em declarações aos jornalistas, na Assembleia da República, após uma reunião do grupo parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias salientou que o tema do alojamento estudantil suscita "grande preocupação" junto dos deputados socialistas.

"É um tema que muito nos preocupa e que vamos querer debater no Orçamento do Estado, também com o Governo, e onde se espera também que, naturalmente, o grupo parlamentar do PS, em função da leitura que fizermos do Orçamento do Estado, possa vir a ter também uma proposta própria que saia do grupo parlamentar", sublinhou.

O líder parlamentar do PS referiu que o alojamento estudantil "é um problema que está a acontecer nos dias de hoje", com "muitos estudantes universitários" a encontrarem "grandes dificuldades de oferta" nos grandes centros populacionais, como Lisboa ou Porto.

Para Brilhante Dias, "o Governo tem feito um esforço imenso" nesta matéria, "procurando apoiar o alojamento estudantil", designadamente através das verbas do fundo de Recuperação e Resiliência (PRR).

"Aquilo que nós dizemos é que o grande êxito -- que, para nós, é um grande êxito -- que é termos cada vez mais estudantes a entrar no ensino superior, precisa urgentemente de apoio aos estudantes para suportarem um preço de alojamento que é cada vez maior. (...) Não há que iludir a realidade", disse.

Eurico Brilhante Dias referiu que o grupo parlamentar do PS chegou à conclusão que, dado que o parlamento está atualmente "em cima da discussão do Orçamento do Estado" - o debate e votação na generalidade da proposta orçamental ocorre a 26 e 27 de outubro -, este "não é de todo o momento" para se "fazer uma reflexão de instrumentos que são relativamente avulsos e que não respondem ao problema orçamental concreto".

"É por isso que, no Orçamento do Estado de 2023, em sede de discussão, o grupo parlamentar não deixará de discutir e de refletir as suas propostas, e de ter propostas para o alojamento estudantil", reiterou.

Questionado se, uma vez que o parlamento debate desta quinta-feira em plenário a questão do alojamento estudantil - tendo o Chega, IL, BE, PCP e Livre apresentado propostas sobre o tema -, o PS pretende aprovar alguma destas iniciativas, Eurico Brilhante Dias respondeu: "O que o PS tem dito é que a grande maioria das propostas que estão em cima da mesa - quer projetos de lei, quer projetos de resolução - são propostas cujo seu enquadramento adequado de discussão é no OE".

"Porquê? Porque, na larga maioria dos casos, para terem eficácia, precisam de ter linha orçamental que concretize. Ora, no próximo dia 26, nós vamos começar a discutir aqui na generalidade o Orçamento. Portanto, não faz sentido o grupo parlamentar, como um todo, antecipar a discussão orçamental", indicou.