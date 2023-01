Oferta de casas caiu 19% em 2022

O país debate-se com carência de oferta de habitação. © Artur Machado/Global Imagens

A escassez de casas no país é um dos principais problemas do mercado e que tem influenciado em alta os preços da habitação. Um estudo do Idealista revela esta terça-feira que a oferta caiu 19% em 2022.

Segundo o portal imobiliário, o aumento da venda de casas no último ano provocou uma descida de 19% no stock do parque habitacional disponível para venda no quarto trimestre do ano passado, face ao período homólogo de 2021.

O estudo concluiu que a oferta de casas desceu em 17 capitais de distrito no último ano, com o Porto a liderar essa quebra, com uma descida no stock de 38%.

O distrito da Guarda é o que apresenta a segunda maior descida, registando uma diminuição de 32%, seguindo Lisboa (-31%) e Faro (-30%).

Com quebras de dois dígitos, há ainda a assinalar os distritos de Beja (-29%), Viana do Castelo (-29%), Vila Real (-28%), Coimbra (-18%), Viseu (-17%), Funchal (-17%), Braga (-13%), Aveiro (-13%), Ponta Delgada (-10%) e Santarém (-10%).

Em Setúbal e Castelo Branco, o stock disponível caiu pelos 3%, e em Leiria sofreu uma queda de 2%.

Em sentido oposto, a oferta cresceu em Bragança (42%), seguida por Évora (21%) e Portalegre (1%). De acordo com o estudo, estas são as únicas cidades onde o stock aumentou.