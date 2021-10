OIT estima que pandemia acabou com 125 milhões de empregos

Não separar trabalho e vida pessoal é um dos riscos © Pixabay

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) fez saber esta quarta-feira que a última análise ao impacto da pandemia no emprego foi revista em baixa, prevendo-se agora que o impacto da Covid-19 no mercado laboral é "pior do que o esperado", em todo o mundo, segundo a 8ª edição do ILO Monitor. A principal conclusão é que "o número global de horas de trabalho em 2021 será 4,3% inferior aos níveis pré-pandémicos (o quarto trimestre de 2019), o equivalente a 125 milhões de empregos a tempo inteiro".

Ou seja, há 125 milhões de empregos a tempo inteiro a recuperar para que o mercado laboral regresse a níveis idênticos de 2019, o último ano antes da pandemia da Covid-19.

Na origem da perda de 125 milhões de empregos estão, segundo a OIT, as disparidades entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, que se acentuaram com a disseminação do novo coronavírus no último ano e meio.

"A perda de horas de trabalho em 2021 devido à pandemia será significativamente maior do que foi estimado, uma vez que uma recuperação a duas velocidades entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento ameaça a economia global como um todo, refere a Organização Internacional do Trabalho", reporta a agência das Nações Unidas (ONU) em comunicado.

A OIT alerta, a gora, que "sem um apoio financeiro e técnico real, persistirá uma grande divergência nas tendências de recuperação do emprego entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento".

Na última projeção da OIT, em junho, previa-se o número global de horas de trabalho em 2021 seria 3,5% inferior a 2019, o equivalente a uma perda de 100 milhões de empregos a tempor inteiro. A projeção hoje divulgada "representa uma revisão dramática" da OIT.

A previsão da agência da ONU assenta na constatação que o total de horas de trabalho nos países de elevado rendimento, no terceiro trimestre de 2021, foi 3,6% inferior ao verificado no quarto trimestre de 2019. Acresce que, entre julho e setembro, a diferença nos países de baixo rendimento era de 5.7% e nos países de rendimento médio-baixo, de 7.3%.

Numa perspetiva regional, a Europa e a Ásia Central registaram a menor perda de horas trabalhadas, em comparação com os níveis pré-pandémicos (2.5%). Seguiram-se a Ásia e a região do Pacífico com 4.6%. "A África, as Américas e os Estados Árabes apresentaram declínios de 5.6%, 5.4% e 6.5%, respetivamente", lê-se.

Catorze pessoas vacinadas equivalem a um emprego

O cenário é crítico e exige uma reação musculada, segundo a OIT, que aponta que a grande divergência verificada "deve-se, em larga medida, às grandes diferenças no processo de vacinação e nos pacotes de estímulo orçamental". As estimativas indicam que, no segundo trimestre, para cada 14 pessoas vacinadas - com as duas doses - no segundo trimestre de 2021, era criado um novo emprego a tempo inteiro no mercado laboral global, "o que impulsionou substancialmente a recuperação".

"Sem vacinas, a perda de horas de trabalho a nível mundial teria rondado os 6% no segundo trimestre de 2021, e não os 4,8% registados", esclarece a OIT.

Contudo, "o acesso muito desigual às vacinas significa que o efeito positivo foi maior nos países de rendimento elevado, negligenciável nos países de rendimento médio-baixo e quase nulo nos países de rendimento baixo", adianta a agência da ONU.

Para a OIT, estes desequilíbrios poderiam ser "rápida e eficazmente" solucionados através de uma maior "solidariedade global", porque se "os países de baixo rendimento tivessem um acesso mais equitativo às vacinas, a recuperação do número de horas trabalhadas alcançaria as economias mais ricas em pouco mais de um trimestre".

Acresce os pacotes de medidas de estímulo fiscal. "A disparidade entre os estímulos fiscais continua sem resolver-se, já que por volta de 86% das medidas de estímulo globais se concentram nos países com rendimentos elevados", realça a OIT.

As estimativas indicam que, em média, um aumento do estímulo fiscal de 1% do PIB anual fez aumentar as horas de trabalho anuais em 0,3%, comparativamente ao último trimestre de 2019.

OIT convoca fórum político internacional

A crise pandémica também afetou a produtividade do mercado laboral. Em 2020, a produtividade por hora de cada trabalhador nos países desenvolvidos foi, em média, 17,5 vezes superior à de um trabalhador num país em desenvolvimento. Em 2021, este défice é ainda maior tendo passado para 18:1, o nível "mais elevada desde 2005".

Para o diretor-geral da OIT, Guy Ryder, "é dramático que estas tendências sejam determinadas pela desigualdade da distribuição das vacinas e da capacidade fiscal".

"Na OIT já começámos a agir. Em junho, a Conferência Internacional do Trabalho lançou um apelo global à ação para uma recuperação da crise da Covid-19 centrada nas pessoas, um roteiro que compromete os países a garantir que a recuperação económica e social da crise é plenamente inclusiva, sustentável e resiliente. É hora de aplicar esse roteiro", acrescenta.

Por isso, "a fim de mobilizar e facilitar este tipo de esforços internacionais, a OIT encorajará o diálogo tripartido a nível nacional Estados-membros e convocará um grande fórum político internacional com instituições multilaterais e outros atores-chave", lê-se no relatório num capítulo dedicado à visão do futuro", revela a 8ª edição do ILO Monitor.