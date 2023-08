JMJ: Operações com cartões estrangeiros aumentam 40% em Lisboa, Setúbal e Santarém

Jornada Mundial da Juventude Lisboa decorre em Lisboa © Álvaro Isidoro/Global Imagens

As operações com cartões estrangeiros realizadas na rede multibanco aumentaram 40% na semana da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), face ao período homólogo, nos distritos de Lisboa, Setúbal e Santarém. Durante estes dias verificou-se ainda um crescimento de 21% nestas operações a nível nacional, de acordo com dados reunidos pelo SIBS.

As transações realizadas por estrangeiros registaram um acréscimo de 8% em todo o país e de 13% nos distritos de Lisboa, Setúbal e Santarém. Já no que diz respeito ao total de operações, contabilizando cartões estrangeiros e nacionais, o crescimento foi também na ordem dos 8% em todo o território nacional e de 10% nos três distritos supramencionados.

Relativamente à atividade de estrangeiros na rede multibanco, especificamente nos distritos de Lisboa, Setúbal e Santarém, foram cinco os países que se destacaram pelo crescimento no número de transações efetuadas, em comparação com o mesmo período do ano passado. México (+551%), Polónia (+219%), Austrália (+204%), Brasil (+92%) e Itália (+91%) foram os que mais contribuíram para o aumento de operações.

No entanto, em valor absoluto, foram França, Espanha, Estados Unidos da América, Reino Unido e Itália os países que mais transações fizeram entre 1 e 6 de agosto.

Os portugueses também contribuíram para o aumento de transações nos distritos de Lisboa, Setúbal e Santarém durante a JMJ, tendo sido os provenientes de Braga (+31%), Portalegre (+23%), Viana do Castelo (+21%), Porto (+12%) e Região Autónoma dos Açores (+12%), os que mais se destacaram.

De recordar, ainda, que o SIBS já tinha divulgado dados que apontavam para um aumento de 18% do consumo de estrangeiros nos dias que antecederam a JMJ, tendo identificado no distrito de Santarém um aumento de 57% das transações nesse período.