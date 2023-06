Operações de limpeza continuam em sete locais do Funchal após passagem do Óscar

© Pixabay

A Câmara do Funchal continua a acompanhar os trabalhos de limpeza e mitigação de derrocadas em sete locais do concelho, depois da passagem da tempestade Óscar pela Madeira no início de junho, informou o município.

A Levada dos Moinhos, o Caminho do Pasto, o beco da Levada de São João, a Avenida Sá Carneiro, a entrada da Via 25 de Abril com a estrada de São João, os caminhos Padre Eugénio Borgono e do Lombo são os locais onde decorrem os trabalhos, que começaram no dia 19 e se prolonga até 28 de junho.

A autarquia destaca que esta ação tem "caráter preventivo" e há ações de limpeza e mitigação de derrocadas "em taludes com instabilidade associada, de forma a garantir condições adequadas de segurança para os transeuntes".

A Câmara Municipal do Funchal aponta que estas intervenções contam com a colaboração dos rocheiros (profissionais que atuam nestas áreas na dependência do Governo Regional), dos diversos serviços municiais, Bombeiros Sapadores do Funchal, apoiados pela Polícia de Segurança Pública (PSP).

A depressão Óscar afetou sobretudo a costa sul e as zonas montanhosas da Madeira nos dias 05 e 06 de junho, tendo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocado estas áreas sob aviso vermelho (o mais grave de uma escala de três) sob aviso vermelho devido aos elevados índices de precipitação.

A tempestade provocou quase uma centena de desalojados, sobretudo nos concelhos do Funchal, Câmara de Lobos e Santa Cruz, tendo 40 pessoas sido retiradas de um dos edifícios do bairro social no Canto do Muro, na freguesia de São Gonçalo, que já tinha problemas sinalizados que foram agravados devido à forte chuva.