Ordem dos Despachantes Oficiais "preocupada" com atrasos nas tesourarias das alfândegas

A Ordem dos Despachantes Oficiais (ODO) afirmou-se esta segunda-feira "preocupada" com os atrasos registados nas tesourarias das alfândegas, defendendo que a Autoridade Tributária (AT) tome "medidas imediatas" para ultrapassar um problema que prejudica toda a economia nacional.

"A ODO espera que a AT tome medidas imediatas para ultrapassar estes problemas, de forma a mitigar o legítimo descontentamento dos despachantes e as suas dificuldades no relacionamento com os clientes, vítimas de consequências graves", sustenta a ordem em comunicado.

Recusando aceitar "que as alfândegas continuem a ser o parente pobre da AT", a Ordem dos Despachantes Oficiais defende ser "urgente que as autoridades tomem medidas concretas para garantir que os problemas são resolvidos de forma eficiente e eficaz e que se assegure o bom funcionamento das alfândegas".

"A economia nacional e a atividade dos despachantes oficiais e dos operadores económicos seus clientes depende disso", alerta.

Recordando que desde o início de janeiro "tem seguido com preocupação os constrangimentos enfrentados pelos seus associados nas tesourarias das alfândegas", a ODO salienta que "dezenas de queixas foram apresentadas, relatando atrasos e perdas injustificadas para os operadores e para os seus clientes".

Citado no comunicado, o bastonário da ODO, Mário Jorge, refere que "os contactos com a AT têm ocorrido regularmente mas, apesar de alguns constrangimentos terem sido resolvidos, restam ainda problemas graves que precisam de ser resolvidos o quanto antes".

"Já manifestámos a nossa preocupação à senhora diretora da AT. Alertámos igualmente o Governo, através do senhor secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, para a gravidade da situação", enfatiza.