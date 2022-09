Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução contesta projeto de alteração à lei das ordens

© Unsplash

A Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução contestou esta sexta-feira as propostas do PS de alteração à Lei das Ordens Profissionais e o bastonário afirma-se "perplexo por o governo ameaçar autorregulação" e omitir a "real motivação".

Em causa para esta tomada de posição, semelhante à já assumida por outras ordens profissionais, está a proposta do governo de criar um Órgão de Supervisão, o que, para o bastonário da OSAE, Paulo Teixeira, "ameaça a capacidade de autorregulação" das mesmas.

"Estou perplexo e preocupado por termos de discutir este tema. Preocupa-nos de sobremaneira a criação de um órgão de supervisão que parece vir assumir que não é necessário haver uma ordem profissional, pois este Órgão de Supervisão fará tudo", afirma Paulo Teixeira, numa nota enviada esta sexta-feira à agência Lusa.

Segundo o documento, esta posição da OSAE foi assumida por Paulo Teixeira durante uma recente audição na Assembleia da República, na qual alertou os deputados que "foi o próprio Estado a entender que a regulação das atividades profissionais devia ficar a cargo das ordens, por considerar que estas estão melhor preparadas para aquilo que é a regulação da profissão".

O bastonário afirma que, "com mais perguntas do que respostas do governo para a necessidade de alterar a lei", sublinhou aos deputados que "está por demonstrar se as ordens estão a prestar assim um tão mau serviço" para que seja necessário "um órgão que faça ingerência" nas mesmas, o que considera "preocupante".

"O Estado tem um modelo que quer mudar. O que não ficou demonstrado é o porquê de querer mudar e qual é a real motivação dessa intervenção do Estado", declara, acrescentando que "a iniciativa legislativa em análise não pode deixar de ser vista com muita apreensão pela OSAE, por poder comprometer o modelo de regulação que confia aos próprios profissionais a regulação, a promoção e o acesso, a disciplina e a defesa da profissão".

Na opinião dom bastonário, "se o exercício profissional não for plenamente salvaguardado, não são apenas os profissionais que veem reduzida a sua atividade e suprimida a identidade da profissão, mas sim o próprio Estado de Direito democrático que é posto em causa, assim como a defesa dos direitos dos cidadãos e das empresas".

A 09 de setembro passado, o bastonário da Ordem dos Advogados (OA), Luís Menezes Leitão, apelou à mobilização da classe contra o novo projeto-lei das ordens profissionais, visando, sobretudo, os profissionais que também são deputados na Assembleia da República.

Num discurso efetuado no encerramento do encontro anual de advogados em prática individual, nas Caldas da Rainha, o bastonário lamentou "a total ausência de oposição de advogados que também são deputados", considerando que o diploma apresentado pelo PS - que foi aprovado na generalidade e será agora alvo de trabalho em sede de especialidade - "põe em causa a liberdade do exercício da profissão".

Menezes Leitão reiterou as críticas sobre uma alegada tentativa de ingerência nas ordens profissionais por parte do executivo com este diploma e assinalou que no passado já se registaram tentativas similares a nível político, recordando um episódio de 1928, em que a contestação generalizada dos advogados levou à anulação de um diploma que visaria o controlo das ordens profissionais.

O parlamento aprovou no passado dia 30 de junho o projeto-lei do PS sobre o acesso às profissões reguladas e as ordens profissionais, que segue agora para a especialidade, fase para a qual a bancada parlamentar socialista já mostrou disponibilidade para continuar a trabalhar o documento.

No texto proposto pelo PS determina-se que a criação de novas ordens profissionais "é sempre precedida" de audições de associações representativas da profissão em causa e "emissão de parecer de outras partes interessadas", nomeadamente os conselhos de reitores e dos politécnicos.

Antes da aprovação do projeto de lei do PS no parlamento, também O Conselho Nacional das Ordens Profissionais repudiou as alterações propostas pelos projetos de lei do PS, Chega, IL e PAN ao regime jurídico das associações públicas profissionais, considerando-os uma "tentativa de governamentalização e ingerência do poder político".