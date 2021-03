Orientação sexual cai nos questionários para doações de sangue

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Direção-Geral da Saúde (DGS) e o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) acabam de atualizar a norma dos critérios de elegibilidade para a dádiva de sangue, retirando do questionário dos potenciais dadores a pergunta sobre a orientação sexual.

Esta atualização surge após queixas de discriminação de dadores devido ao seu comportamento sexual.

A avaliação das pessoas candidatas à dádiva de sangue realizada durante a triagem clínica passa a ser feita de acordo com os princípios da não-discriminação.

A norma estabelece agora que a pessoa candidata a dádiva deve ser esclarecida e informada, de forma não-discriminatória, sobre os comportamentos com potencial exposição ao risco infecioso e as suas formas de prevenção, e estabelece os períodos de suspensão da dádiva iguais para todas as pessoas.

Segundo comunicado da DGS, a alteração vem no seguimento da conclusão pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge do estudo sobre "Comportamentos de risco com impacte na segurança do sangue e na gestão de dadores: critérios de inclusão e exclusão de dadores por comportamento sexual".

Na nota distribuída às redações, a DGS adianta que foi também "auscultada a sociedade civil no âmbito de um processo inclusivo e participativo".

A norma vigora a partir de hoje, 19 de março, reservando-se, no entanto, um período de 3 meses para a transição e atualização do questionário e do manual de triagem clínica de dadores pelo IPST.