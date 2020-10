Aumento do salário mínimo nacional em 23,75 euros, aumento extraordinário das pensões em 10 euros e subida do subsídio de desemprego em 65 euros são algumas das medidas em destaque. Já quanto ao alívio fiscal, em 2021 haverá uma falsa sensação de liquidez no bolso dos portugueses mas em 2022, com o acerto de contas no IRS, até podem sair a perder.

Quem organizava as suas contas anuais a contar com o reembolso do IRS para equilibrar a contabilidade lá de casa é melhor esquecer.

Em termos fiscais, é ainda criado o IVAucher, ou seja, um mecanismo de recuperação do IVA para ajudar algumas das atividades mais afetadas pela pandemia: alojamento, cultura e restauração. O IVAucher permite a recuperação do valor do IVA gasto nestas três atividades para poder ser usado no trimestre seguinte.

Do lado do Estado, destacam-se as contratações na área da saúde e da educação, bem como os subsídios para profissionais de saúde e para trabalhadores que tratam da recolha do lixo. Para a administração pública também há novidades.

