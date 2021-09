OSAE quer regular acesso da Justiça a criptomoedas

© Ozan KOSE/AFP

A penhora de ativos digitais (criptomoedas) e a segurança de quem participa em escrituras ou divórcios à distância são dois dos temas que vão estar em destaque a partir desta sexta-feira, 10 de setembro, no VIII Congresso dos Solicitadores e dos Agentes de Execução.

A abertura dos trabalhos, que se prolongam por dois dias, será presidida pela ministra da Justiça, Francisca Van Dunem.

No evento, uma iniciativa da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução​​​​​​ (​OSAE), os agentes de execução vão apresentar propostas de regulação dos ativos digitais, com vista à possibilidade de serem apreendidos e alvo de penhoras em processos de execução de dívidas.

A discussão das regras de jurisdição, um tema já em análise na Comissão Europeia, também será abordada no congresso, que tem lugar nas Caldas da Rainha.

Os solicitadores vão defender que no âmbito das escrituras, divórcios ou outros documentos digitais seja garantida a presença física de um profissional com competências legais junto de cada local onde esteja presente um dos envolvidos na realização do ato.

O objetivo desta medida "é garantir que os direitos dos envolvidos estejam assegurados, de forma a mitigar todos os possíveis cenários de ameaças, coações ou outros fatores que condicionem a livre vontade e o esclarecimento das pessoas", diz a OSAE num comunicado enviado às redações.

No congresso será assinado um protocolo entre a OSAE e o Centro de Estudos Judiciários, com o objetivo de harmonizar a formação que é dada a juízes e a solicitadores e agentes de execução.

Na ocasião, será também apresentado um portal agregador de todos os serviços da OSAE. A plataforma vai permitir a qualquer cidadão a pesquisa dos solicitadores mais próximos, em função da localização do utilizador, assim como de valências tão específicas como a capacidade de falar línguas estrangeiras ou ter acesso para pessoas com mobilidade reduzida.

No sábado, último dia do congresso, será debatida a sustentabilidade da Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores e o futuro da formação na OSAE.

Neste dia, serão ainda votadas as propostas sobre a penhora de criptomoedas e a segurança das escrituras à distância.