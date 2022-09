Pacote de 2,4 mil milhões não belisca metas do défice e da dívida

O Ministro das Finanças, Fernando Medina, acompanhado pelo Ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, à chegada para uma conferência de imprensa para explicar as medidas do plano de resposta ao aumento de preços © LUSA

O pacotão de 2,4 mil milhões de euros que deverá chegar a 10 milhões de portugueses está dentro das "contas certas" do governo, "o que não é nenhum fetiche", afirmou esta terça-feira o Ministro das Finanças, Fernando Medina, durante a conferência de imprensa sobre o programa dirigido às famílias para mitigar a subida dos preços, nomeadamente da energia e dos alimentos. Recorde-se que a inflação chegou aos 9% em agosto.

Medina garante que, mesmo com esta despesa adicional que ascende a "1% do PIB", as metas do défice, de 1,9% do PIB, e da dívida pública, de 120,7% do PIB, mantêm-se para este ano.

(Em atualização)