Pacote Mais Habitação: Senhorios correm a vender casas e a subir rendas. © Gerardo Santos / Global Imagens

Dois em cada 10 proprietários venderam as casas que estavam arrendados desde que o pacote

Mais Habitação foi apresentado e outros 20% fizeram aumentos extraordinários de renda "para compensar o risco associado à instabilidade política e legislativa provocada pelo terramoto do pacote Mais Habitação", segundo a VII edição do Barómetro "Confiança dos Proprietários" da Associação Lisbonense de Proprietários (ALP), divulgado esta sexta-feira. Segundo a ALP, o inquérito "registou uma participação recorde, com quase 800 respostas de proprietários de imóveis".

A estas situações somam-se os 23% de senhorios (175 respostas) que indicaram ter denunciado ou manifestado oposição à renovação de contratos de arrendamento que tinham ativos, enquanto apenas 1,7% (11 inquiridos) afirmaram ter colocado no mercado de arrendamento património que estava devoluto.

As respostas dos participantes representam "um gigante cartão vermelho ao governo e ao pacote Mais Habitação", de acordo com a ALP, acrescentando que, "se a intenção era ganhar a confiança dos proprietários dos imóveis, então o governo falhou: 85% dos respondentes deste estudo da ALP afirmam que a sua confiança foi afetada pela apresentação e aprovação do pacote Mais Habitação".

Segundo o barómetro, 96% dos inquiridos não pretende arrendar ao Estado (para posterior subarrendamento), sendo que 87,2% também se mostra indisponível para vender imóveis ao Estado e beneficiar de isenção total de tributação sobre as mais-valias geradas - uma das medidas contempladas no Mais Habitação.

Igualmente expressiva foi a percentagem de senhorios (60,6%) que não pretendem celebrar contratos de arrendamento de média ou longa duração e, desta forma, beneficiar de um enquadramento fiscal mais favorável (pagando uma taxa de IRS mais baixa do que a atual).

"Se a intenção de António Costa e do governo era ter mais casas no arrendamento e preços mais acessíveis, para já, o que se alcançou desde 16 de fevereiro foi o inverso. Aparentemente, o pacote Mais Habitação conseguiu aterrorizar os senhorios", conclui o estudo.

"O medo está patente nas respostas concedidas ao barómetro da ALP, com os proprietários a mobilizarem-se na defesa dos seus interesses: consultando advogados e outros especialistas (31% dos inquiridos), assinando petições (37,3%), aderindo a grupos de discussão de redes sociais (29,5%), participando em manifestações (20%) e aderindo a associações de defesa dos direitos dos proprietários (16%)", revela o inquérito.

92,7% vão para os tribunais em caso de arrendamento coercivo

Os proprietários de imóveis declaram sem hesitações, e quase por unanimidade (92,7%), "que se defenderão nos tribunais se qualquer autarquia ou o Estado, através do IHRU - Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, avançarem com a intenção de arrendar coercivamente um imóvel seu que se encontre devoluto ou desocupado".

A esmagadora maioria dos proprietários (96%) afirmam "que as medidas do pacote Mais Habitação não vão resolver os problemas da habitação e 95% consideram que o governo não está a fazer tudo o que se encontra ao seu alcance para resolver a crise da Habitação do País". Aliás, 90% dos senhorios "consideram que o governo não assume as suas responsabilidades nesta crise e 88,2% afirmam mesmo que o executivo imputa os problemas da habitação a terceiros - aos investidores e aos proprietários privados".

Quase metade (46%) dos inquiridos indicam que ainda suportam rendas "congeladas", anteriores a 1990. Destes, mais de um terço (35%) tem, neste momento, contratos que há 11 anos se encontram no período de transição para o NRAU, processo que o governo de António Costa pretende agora travar.

Quase 82% dos senhorios não concordam com esta alteração das regras e 16,7% afirmam que depende da compensação - ainda desconhecida - que o Estado pretenda dar a estes proprietários.

Dois em cada 10 suportam rendas em atraso

A maioria dos senhorios (57,4%) auferem até 2115 euros brutos mensais com as rendas que cobram, segundo o mesmo estudo.

Para 21% dos inquiridos, esta é a única fonte de rendimento. E, para quase 40%, representa mais de metade do rendimento disponível. "Uma situação particularmente difícil, quando um quarto (24%) dos inquiridos "garantem ter rendas em atraso".

Ainda assim, e de acordo com as respostas recolhidas pelo estudo da ALP, apenas três em cada 10 senhorios acionam o despejo em tribunal ou através do Balcão Nacional de Arrendamento.

No que diz respeito à intenção de o governo assumir o incumprimento dos inquilinos a partir do terceiro mês, metade dos proprietários (48,4%) "não acreditam na medida e consideram que o Estado vai arranjar forma de não pagar o incumprimento do arrendatário que esteja em falta".

"O dano provocado na confiança dos proprietários por este governo e pelo seu pacote Mais Habitação é massivo. A estratégia parece-nos suicidária, consideramos que está em curso uma ação para extinguir a profissão de senhorio", declara Luís Menezes Leitão, presidente da ALP.

O VII Barómetro ALP reuniu 770 respostas de proprietários de imóveis, recolhidas de forma eletrónica, através de formulário digital, entre 26 de abril e o dia 5 de maio de 2023.

A amostra é composta por 60% de indivíduos do sexo masculino. A nível etário, 60% dos inquiridos têm mais de 55 anos.