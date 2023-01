Pagamentos aos setores agroflorestal e das pescas somam 33,1 milhões de euros em janeiro

Maria do Céu Antunes, ministra da Agricultura © EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 26 Janeiro, 2023 • 11:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os pagamentos aos setores agroflorestal e das pescas ascenderam a 33,1 milhões de euros no final de janeiro, destacando-se os efetuados no âmbito do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), avançou esta quinta-feira o Ministério da Agricultura.

"No final do mês de janeiro de 2023, o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. (IFAP) procedeu a pagamentos aos setores agroflorestal e das pescas num montante total de 33,1 milhões de euros", lê-se num comunicado do Ministério da Agricultura e Alimentação.

A tutela destaca que, no contexto do FEADER, foram realizados pagamentos num montante de 18,2 milhões de euros, entre os quais se incluem 8,6 milhões de euros referentes a Investimento do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020.

Já os pagamentos realizados ao abrigo do Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) atingiram um montante de três milhões de euros, incluindo 1,5 milhões de euros para Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o Clima e para o Ambiente ('Greening') e 1,5 milhões de euros para o Regime de Pagamento Base.

O IFAP procedeu ainda ao pagamento de 1,2 milhões de euros em seguros de colheita.

O executivo recorda que, em 2023, estes pagamentos passam a ser efetuados no dia 25 de cada mês, antecipando o prazo normal de pagamento que vinha a ser utilizado (último dia do mês).

Citada no comunicado, a ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, refere que "esta antecipação reflete o contínuo esforço desenvolvido pelo Governo para, com cada vez mais celeridade, fazer chegar os apoios aos setores agroflorestal e das pescas".