Pagos 2,9 milhões de euros em compensações à pesca e aquicultura

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 31 Agosto, 2022 • 19:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A primeira tranche de pagamentos das compensações à pesca e aquicultura, no montante de 2,9 milhões de euros, destinada a compensar os custos adicionais com a energia, foi esta quarta-feira paga e as candidaturas foram reabertas.

"O valor pago hoje aos operadores económicos do setor da pesca, aquicultura e da transformação e comercialização dos produtos da pesca e da aquicultura totaliza 2,9 milhões de euros e visa compensar os custos adicionais de energia suportados pelas empresas entre 24 de fevereiro e 30 de junho", lê-se numa nota divulgada na página do Mar 2020.

Até meio de agosto, tinham dado entrada 966 pedidos de apoio, sendo que 850 dizem respeito a empresas de pesca.

Esta compensação é calculada através da aplicação de 30% ao valor dos custos médios de energia suportados pelos operadores em 2019, antes da pandemia de covid-19.

Também esta quarta-feira foi aberto um novo período de candidatura a estes apoios, que decorre até 13 de outubro.

Os candidatos devem preencher um formulário disponível no Balcão 2020 ou no 'site' do Portugal 2020.

Estas ajudas visam agora compensar os custos adicionais de energia, verificados entre 24 de fevereiro e 30 de junho.