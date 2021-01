PAN fala em "tsunami sanitário" e garante que não votará contra estado de emergência

Inês de Sousa Real, deputada do PAN. © Orlando Almeida / Global Imagens

Inês de Sousa Real, do PAN, considera que o país precisa de "um planeamento mais adequado", que não permita que se "cometa os mesmos erros".

"Sai-nos mais caro o confinamento geral", considera o PAN, face a medidas como o aumento dos testes ou o isolamento dos casos infetados, indica a deputada.

Para o partido, o processo de "desconfinamento é tão ou mais importante do que os momentos de confinamento".

O PAN ainda não conhece o decreto de estado de emergência, mas indica que "o contexto sanitário faz com que não possamos dizer que não vamos votar contra". A deputada não especificou se esta possível alteração do sentido de voto "será abstenção ou voto a favor", notando que tal está dependente do "conteúdo do decreto".

Perante aquilo que classificou como "uma situação grave" e um "tsunami sanitário", é importante dar continuidade às medidas de prevenção, especialmente para que seja possível evitar sobrecargas no Serviço Nacional de Saúde.

A deputada do PAN lamentou ainda que não tenha sido "feito o trabalho de casa", já que o país não se preparou para esta nova vaga.