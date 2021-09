Siza Vieira: Pandemia alertou para necessidade de gerir turismo em excesso

Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Siza Vieira. © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Numa mensagem gravada, o governante referiu que antes da covid-19 havia muitas queixas acerca "do excesso de turismo e do impacto que tinha no centro das cidades, em zonas naturais protegidas".

"Pensávamos se não devíamos restringir a circulação de viajantes pelo mundo, dado o impacto que tem no nosso planeta. Agora que o turismo desapareceu, percebemos que de facto gostamos de viajar" e que "o impacto do turismo em termos económicos e de criação de empregos é uma oportunidade para o bem", salientou.

"Percebemos que este problema do excesso de turismo precisa de ser gerido", disse Siza Vieira, acrescentando que "a melhor gestão de recursos, usando tecnologia digital e uma maior diversificação de destinos e gestão de fluxos turísticos pode ser facilitada pelo uso de nova tecnologia".

"Podemos claramente equilibrar a vontade de viajar e a necessidade de ter um melhor impacto económico com uma melhor gestão de recursos e a salvaguarda do nosso planeta", adiantou o ministro.

"Vamos investir em novas tecnologias e em apoiar cidades e companhias na melhor gestão de recursos e mitigar o impacto da atividade do turismo", referiu Siza Vieira.

O ministro acredita que "o mundo tem muita vontade de viajar e que o turismo irá voltar em força", mas alertou que não se pode "voltar só à normalidade", é preciso "construir um futuro melhor e mais resiliente".

A intervenção do ministro realizou-se a propósito do "Évora Fórum -- A World For Travel", que decorre hoje e na sexta-feira.