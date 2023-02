Passageiros desembarcados nos aeroportos dos Açores aumentam 58,4% em janeiro

Açores [imagem de arquivo]

Os Açores registaram 108 971 mil passageiros desembarcados nos aeroportos da região, em janeiro, um aumento de 58,4% face ao período homólogo, segundo dados revelados esta quinta-feira pelo Serviço Regional de Estatística (SREA).

"No mês de janeiro de 2023, desembarcaram nos aeroportos dos Açores 108 971 passageiros, verificando-se uma variação positiva de 58,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior", lê-se numa publicação do SREA, divulgada na sua página da Internet.

De acordo com os números do SREA, consultados pela Lusa, o valor é o mais elevado, no mês de janeiro, desde 1986. Em comparação com janeiro de 2020, antes de a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter declarado a covid-19 uma pandemia, o aumento foi de 14,7%.

Segundo o SREA, todas as ilhas do arquipélago apresentam uma "variação homóloga positiva no desembarque de passageiros", em janeiro, sendo que "a que apresenta a maior variação é a do Faial, com 74,1%, e a menor é a do Corvo, com 10,6%".

Por tipologia de voo, foram os desembarques provenientes de voos internacionais (6677), que registaram o maior crescimento, em janeiro, em comparação com o mesmo mês em 2022 (100,5%).

O número de passageiros desembarcados provenientes de voos interilhas (48 902) aumentou 48,1%, enquanto os passageiros de outros voos nacionais (53 392) aumentaram 64,6%.

Quanto ao número de passageiros embarcados (112 091) registou um crescimento de 56,1%, face ao período homólogo.

"Relativamente à tipologia de voo, verifica-se uma variação homóloga positiva de 48,1% dos passageiros embarcados nos voos interilhas, 58,4% nos voos territoriais e 101,2% nos voos internacionais", adianta o SREA.