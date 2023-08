Passageiros nos aeroportos dos Açores com crescimento superior a 10% em julho

A ilha açoriana de São Jorge. © ANTÓNIO ARAÚJO/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 09 Agosto, 2023 • 13:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os Açores registaram em julho um crescimento de 10,5%, em relação ao mês anterior, no desembarque de passageiros nos aeroportos da região, totalizando 279.118, anunciou o Serviço Regional de Estatística.

De acordo com o Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA), os passageiros desembarcados com origem em outras regiões do território nacional atingiram os 106.834, interilhas 125.757 e internacionais 46.527.

O número de passageiros embarcados ascendeu aos 262.153, o que representa um aumento de 11,1%.

Verifica-se uma variação homóloga positiva de 8,8% dos passageiros embarcados nos voos interilhas, 9,2% nos voos territoriais e 23,6% nos voos internacionais, segundo a mesma fonte.

Quanto ao desembarque de passageiros, também por tipologia de voo, ocorreu um aumento mensal homólogo de 9,0% nos voos interilhas, 10,9% nos voos do continente e da Madeira e 14,2% nos voos internacionais.

Segundo o SREA, todas as ilhas registam crescimentos homólogos positivos no desembarque de passageiros, exceto a Graciosa (-0,4%).

São Jorge foi a ilha que mais cresceu (15,7%), seguindo-se o Pico (14,4%), Corvo (12,1%), Terceira (11,3%), Santa Maria (10,6%), São Miguel (10,4%), Faial (8,8%) e Flores (6,3%).

O Governo dos Açores aprovou, entretanto, a revisão do Plano Estratégico e de Marketing para o Turismo dos Açores (PEMTA) para 2023-2030, que inclui o posicionamento do território "enquanto destino turístico sustentável", anunciou na semana transata a secretária Regional da Saúde e Desporto, Mónica Seidi, na sequência de uma reunião do Conselho do Governo.

"A pandemia de ​​​​​​​covid-19 interrompeu, em 2020, a trajetória de crescimento e desenvolvimento turístico que se registava na região, conduzindo à necessidade da recuperação imediata do destino e demonstrando a premência da formulação de uma nova estratégia para o futuro deste setor", disse, na altura, Mónica Seidi.