Passageiros nos aeroportos nacionais em máximos históricos

Passageiros no terminal 1 do aeroporto de Lisboa © LUSA

Em abril, aterraram nos aeroportos nacionais 20,5 mil aeronaves em voos comerciais, que transportaram 5,9 milhões de passageiros e 18,4 mil toneladas de carga e correio, correspondendo a variações homólogas de +18,7% e +0,6%, respetivamente. Comparativamente a abril de 2019, os aumentos são de 11% e 7,7%,.

"Desde o início de 2023, têm-se verificado valores mensais de passageiros nos aeroportos nacionais sempre superiores aos níveis pré-pandemia. Em abril de 2023, registou-se o desembarque médio diário de cerca de 99 mil passageiros nos aeroportos nacionais, valor superior ao registado em abril de 2022 (83,9 mil; +18,4%) e 10,8% acima do verificado em abril de 2019 (89,6 mil)", destaca o Instituto Nacional de Estatística.

Mais de 81% dos passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais corresponderam a tráfego internacional, num total de 2,4 milhões de passageiros, na maioria provenientes do continente europeu (69,8% do total). Dados que representam um aumento de 17,0% face a abril de 2022. Em segundo lugar surge o continente americano, que foi responsável por 7,9% do total de passageiros desembarcados em Portugal.

Quanto aos passageiros embarcados, o tráfego internacional pesou 80,9%, num total de 2,3 milhões de passageiros. Destes, 70,2% tinham por destino aeroportos no continente europeu, o que representa um aumento de 18,5% face a abril de 2022. Em segundo lugar surgem os aeroportos no continente americano, com 7,2% do total.

Já no acumulado dos primeiros quatro meses do ano, o número de passageiros aumentou 41,1% face a igual período de 2022, enquanto o movimento de carga e correio se manteve sem alterações. Comparando com o período pré-pandemia, os acréscimos foram de 13,7% e 10,7%, respetivamente.

O aeroporto de Lisboa movimentou 53,1% do total de passageiros (cerca de 10 milhões), tendo crescido 44,6% quando comparado com o mesmo período de 2022 (+11,4% face a igual período de 2019). O aeroporto do Porto concentrou 22,8% do total de passageiros movimentados e aumentou 38,3% (+13,7% comparando com igual período de 2019). O aeroporto de Faro registou um crescimento de 30,9% (+7,7% face ao mesmo período de 2019).

França continua a ser o principal país de origem e de destino dos voos internacionais com passageiros, seguindo-se o Reino Unido e a Espanha. Nos primeiros quatro meses de 2023, Espanha e Itália registaram os maiores acréscimos face a igual período de 2022, com aumentos de 65,7% e 67,8%, respetivamente, nos passageiros desembarcados, e de 68,0% e 67,9%, pela mesma ordem, nos passageiros embarcados.