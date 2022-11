Patrões anteveem fraca adesão à semana de quatro dias de trabalho

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, com o secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, e a secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, à chegada para a reunião da concertação social © LUSA

As confederações patronais anteveem uma fraca adesão ao projeto-piloto da semana de quatro dias que será lançado pelo governo e que deverá arrancar em junho do próximo ano.

No final da reunião da concertação social desta quarta-feira, que serviu para o governo apresentar a experiência-piloto de quatro dias de trabalho semanal, a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, não adiantou um número de empresas que deverão aderir ao programa. Disse apenas que a maioria das interessadas são do setor dos serviços.

Para o presidente da Confederação do Comércio e Serviços (CCP), João Vieira Lopes, é "pouco provável" uma forte adesão das empresas, manifestando "desagrado pela prioridade dada ao tema" quando há ainda assuntos pendentes sobre o acordo de rendimentos assinado recentemente com o governo.

Partilhando a mesma opinião, o presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, considerou que, embora não esteja em causa "a bondade" da medida, "o timing não é o adequado", já que as empresas se deparam atualmente com os efeitos quer da covid-19, quer da guerra na Ucrânia. E acrescentou: "Num momento em que estamos com um tsunami enorme sobre nós, que nos inunda todas as nossas preocupações, estarmos a discutir a seca parece-nos que não é o momento mais oportuno".

Tocando pelo mesmo diapasão, o presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Francisco Calheiros, sublinhou que "o projeto é inoportuno e começa mal" por prever uma eventual quebra de produtividade fruto de uma redução da carga horária que apenas será suportada pelas empresas. Calheiros disse ainda que o turismo "não é um setor que vai beneficiar" da semana de quatro dias, indicando que "a maior parte das empresas funciona sete dias por semana, 24 horas por dia".

O Governo apresentou esta quarta-feira, em sede de concertação social, o projeto-piloto da semana de quatro dias de trabalho, cuja experiência deverá arrancar em junho de 2023 em empresas do setor privado, podendo mais tarde ser estendido à administração pública.

Segundo o documento do Governo, a experiência-piloto será aberta a todas as empresas do setor privado e terá a duração de seis meses, sendo voluntária e reversível e sem contrapartidas financeiras, providenciando o Estado o suporte técnico e administrativo para apoiar a transição.

Segundo o executivo, a experiência "não pode envolver corte salarial e tem de implicar uma redução de horas semanais".