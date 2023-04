Patrões queixam-se de falta de profissionais qualificados e de mão de obra sazonal

Odemira © Leonardo Negrão/Global Imagens

A dificuldade em encontrar trabalhadores para áreas altamente qualificadas, mas também para tarefas manuais, menos exigentes do ponto de vista intelectual, é transversal aos diversos setores da economia, desde a indústria ao comércio e serviços e à agricultura, apontam as confederações patronais ouvidas pelo Dinheiro Vivo.

O envelhecimento da população, a desadequação da formação face às necessidades das empresas, o peso da carga fiscal e a falta de políticas públicas que atenuem as assimetrias regionais entre o litoral e o interior são os principais entraves à contratação.

"Relativamente a algumas profissões emergentes há falta de profissionais, porque o país está atrasado no que se refere às políticas de educação e formação. Estão neste bloco profissões como engenheiros e analistas de dados, especialistas em desenvolvimento de software, Inteligência Artificial, profissionais relacionadas com o e-commerce ou marketing digital", revela ao DV o presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), João Vieira Lopes. "Há ainda falta de médicos, sobretudo em especialidades como geriatria e obstetrícia, e anestesistas" face ao envelhecimento da população, mas também "carência de motoristas e de pessoal para o setor do comércio e das vendas", aponta o líder da CCP.

Mudar o modelo económico

Os baixos salários também não ajudam a suprimir as carências laborais existentes. Por isso, o presidente da CCP defende que é preciso "mudar o modelo económico do país, acrescentar mais valor ao que as empresas produzem, porque só desta forma é possível dar um salto na política salarial". Neste ponto, o governo deveria reduzir a carga fiscal sobre o trabalho, adotar medidas que facilitem o acesso dos trabalhadores à habitação, educação e saúde, refere ainda.

"Existem outros problemas, que a pandemia veio potenciar, e que se prendem com a pouca apetência dos jovens para o exercício de determinadas profissões com horários de trabalho menos regulares e que implicam trabalhar ao sábado e domingo e, por vezes, à noite", acrescenta Vieira Lopes.

Défice demográfico

Para a Confederação Empresarial de Portugal (CIP), que representa o setor industrial, "no universo das empresas mais competitivas são logo identificados com conjunto de constrangimentos, nomeadamente, a carência de pessoas qualificadas, um fator de pressão que se tem vindo a agudizar e a ganhar preponderância". Além disso, fonte oficial da CIP, liderada por Armindo Monteiro, aponta "o défice demográfico registado em Portugal e a saída de talentos para mercados mais competitivos e atrativos" como outros pontos que colocam o nosso país em desvantagem na contratação de trabalhadores. Neste sentido, "é imperioso adotar políticas públicas de natalidade, capazes de inverter o inverno demográfico", defende. Mas não só.

Em relação ao ensino e formação profissional, "a CIP tem alertado os sucessivos governos, desde os acordos sobre a Segurança Social de 2006, para a importância do investimento permanente nestas áreas". "É absolutamente crucial assegurar que os sistemas de ensino e formação profissional estejam preparados para dar respostas céleres e de qualidade às novas necessidades", sublinha. E critica o executivo de António Costa: "Não se compreende, por tudo isto, a inércia do governo na implementação do Acordo Formação Profissional e Qualificação: um desígnio estratégico para as pessoas, para as empresas e para o país, de 28 de julho de 2021".

A CIP defende igualmente a "revisão do quadro fiscal e para-fiscal sobre o trabalho, já que é uma alavanca capaz de incentivar determinadas escolhas mais favoráveis individual e coletivamente", de forma a impulsionar a subida dos salários e tornar as profissões mais atrativas. Por fim, a confederação industrial considera que "é importante não levantar obstáculos injustificados à contratação de mão de obra estrangeira".

Atrasos nos vistos

No setor agrícola, as dificuldades de contratação afetam tanto as áreas mais tecnológicas como o trabalho manual. Luís Mira, secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), revela que "a carência de mão de obra tem sido verificada, sobretudo na atividade das colheitas, que tem uma incidência sazonal específica, e em especial nas tarefas para as quais as soluções mecânicas e tecnológicas ainda não são viáveis". "Um exemplo desta realidade é a colheita de frutos vermelhos que exige uma sensibilidade e um manuseamento de tal modo delicados que não tem sido fácil substituir a mão humana por soluções mecânicas e tecnológicas", explica ao DV.

Luís Mira indica que, "no caso das colheitas, a oferta nacional tem sido bastante escassa para estas necessidades, tornando necessária a contratação de imigrantes, provenientes do exterior, particularmente da Ásia". Contudo, "a contratação de estrangeiros tem sido sistematicamente dificultada pelos atrasos na emissão de vistos", destaca. Por isso, a "CAP tem vindo feito diligências junto das entidades oficiais para que o governo dedique uma atenção especial aos diversos postos consulares, nomeadamente no que diz respeito à emissão de vistos com celeridade", sublinha.

Mas também há escassez de trabalhadores para profissões mais especializadas, "uma vez que a atividade agrícola se pratica cada vez mais com recurso a sensores no solo, drones de monitorização e intervenção nas culturas, equipamentos tecnológicos com base na tecnologia 5G e inteligência artificial", constata Luís Mira. Neste caso, a dificuldade em encontrar profissionais "reside nas condições de atratividade do interior do nosso país, onde se pratica a agricultura de forma mais generalizada, assim como das próprias infraestruturas tecnológicas existentes no mundo rural, necessárias ao desenvolvimento destas profissões", segundo o secretário-geral da CAP, que acusa "os sucessivos governos de nada fazerem para corrigir a assimetria regional entre o litoral e o interior". "Veja-se, por exemplo, a opção do atual governo em não inscrever no Plano de Recuperação e Resiliência quaisquer verbas para garantir a cobertura total do território nacional com tecnologia 5G, fundamental para o uso novas aplicações na agricultura", contesta Luís Mira.

Do lado das indústrias da construção, Manuel Reis Campos, presidente da confederação setorial, admite a escassez de 80 mil trabalhadores na atividade (ver mais no texto "Insolvências duplicam, mas construção afasta crise").