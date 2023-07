Patrões querem IVA a 6% em todos os bens alimentares e negoceiam proposta com UGT

Presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal © Tony Dias/Global Imagens

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) defende a descida do IVA de todos os bens alimentares para 6% e esta é uma das propostas que está a consensualizar com a UGT, no âmbito de um pacto para o crescimento que quer apresentar ao governo, avança Armindo Monteiro, presidente da CIP, em entrevista ao Negócios e Antena 1. Este pacto foi anunciado em abril, após a tomada de posse de Armindo Monteiro como presidente da CIP, e seria negociado com as centrais sindicais, mas a CGTP retirou-se da iniciativa.

"Se uma pessoa porventura de menor rendimento se desloca a um hipermercado e compra uma refeição pré-preparada, paga um IVA a 23%, e se tiver capacidade para ir ao restaurante, paga 13%. Ou seja, estamos a penalizar com a taxa máxima do IVA bens absolutamente essenciais. Bolachas, cereais de pequeno-almoço, pagam 23%, qual é a razão de pagar 23%?", questiona Armindo Monteiro na entrevista.

Para o presidente da CIP, as taxas de IVA sobre os bens alimentares em Portugal estão bem acima dos valores cobrados noutros países europeus. "Em Espanha, Itália, Bélgica, Alemanha, França e Reino Unido, estas taxas do IVA variam entre 4% e 5%. Se falarmos em frutas e legumes, se estiverem embalados, pagam 23% [em Portugal]. Não faz sentido. Se falarmos de um bem - para todos entendermos - como as salsichas, estas têm IVA a 23%, em Espanha a 5,5% e em Itália 4%."

Para os patrões, a descida do IVA aplicado aos alimentos "é uma medida que é absolutamente óbvia. Só quem quer cobrar receita é que não vê o sufoco que isto provoca nas famílias. Aquilo que se trata é: todos os produtos que sejam alimentares sejam tributados a uma taxa reduzida de 6%".

Na mesma entrevista, o líder da CIP defende também uma descida transversal do IRS e a simplificação e alargamento do benefício sem sede de IRC para as empresas que aumentem salários acima do referencial previsto no acordo de rendimentos e competitividade, assinado em outubro passado na Concertação Social.

Se assim for, Armindo Monteiro admite que as empresas possam subir salários acima das metas que constam do acordo. "Se conseguirmos sair deste sufoco financeiro, fiscal, em que estamos, se conseguirmos reduzir os custos com a energia, os custos com as taxas de juro, é possível". "Mas é um se", ressalva.

O acordo prevê aumentos salariais de 4,8% em 2024, 4,7% em 2025 e 4,6% em 2026. Já as metas para o salário mínimo são de 810 euros em 2024, 855 euros em 2025 e 900 euros em 2026. O objetivo é chegar ao final da legislatura com o peso dos salários na riqueza nacional em linha com a média europeia, "subindo dos 45,3% para os 48,3%».