Patrões vão falar com Marcelo para travar a Agenda para o Trabalho Digno

As cinco confederações patronais portuguesas têm uma reunião com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, marcada para o dia 13 de fevereiro (segunda-feira), pelas 19h, no Palácio de Belém. Os patrões querem alertar o Chefe de Estado para os efeitos da agenda laboral do governo, no âmbito da Agenda Trabalho Digno.

"Nesta audiência as confederações patronais vão alertar o Presidente da República para as suas preocupações face às alterações que estão a ser feitas à legislação laboral no âmbito da Agenda do Trabalho Digno, aprovadas pelo governo e na Assembleia da República", lê-se na nota de agenda do Conselho Nacional das Confederações Patronais, enviada à redação esta sexta-feira.

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), a Confederação empresarial de Portugal (CIP), a Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário (CPCI) e a Confederação do Turismo de Portugal (CTP), consideram que as alterações à lei laboral, aprovadas esta sexta-feira, não só "passaram ao lado da concertação Social", como também "terão um profundo impacto negativo na competitividade das empresas nacionais, caso venham a ser implementadas".

As mais de 150 alterações ao Código do Trabalho, no âmbito da Agenda para o Trabalho Digno, foram aprovadas esta sexta-feira pelo Parlamento, em votação final. O texto global apenas contou com os votos favoráveis da maioria absoluta socialista. PCP, BE e IL votaram contra, PSD, Chega, Livre e PAN abstiveram-se.

Os patrões também querem falar com Marcelo Rebelo de Sousa sobre a execução do Acordo de Médio Prazo de Melhoria dos Rendimentos, dos Salários e da Competitividade e sobre o Plano de Recuperação e Resiliência e o Portugal 2030.