Paulo Caiado reeleito para novo mandato na APEMIP

Paulo Caiado, presidente da APEMIP. © D.R.

Paulo Caiado foi reeleito presidente da direção executiva da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) para o mandato 2023-2025. Apenas uma lista se apresentou às eleições dos corpos sociais da APEMIP

"Ter a generalidade dos Associados interessados nos destinos da sua Associação" é o foco de Paulo Caiado neste seu segundo mandato à frente da APEMIP. «Este é o principal desafio da APEMIP, para os próximos 3 anos. Só superável com uma Associação próxima e capaz de fazer com que todos se sintam bem representados", afirma em comunicado.

A direção executiva da associação liderada por Paulo Caiado, da Siimgroup, e integra ainda como vice-presidentes Reinaldo Teixeira, da Garvetur, Patrícia Barão, da JLL, Domingos Silva da Predial Parque, Ana Paula Marques da Gondentree, e José Paraíso da Exitcasa.

A mesa da assembleia geral é presidida por João Pessoa e Costa, da Preserotel, e o conselho fiscal por Eduardo Luís, em representação da Futurama, sociedade imobiliária.

No programa para os três próximos anos destacam-se as apostas no arranque do Portal CasaYes, uma plataforma exclusiva para profissionais do setor que reduza a dependência de outros portais existentes e promova a cooperação entre empresas da mediação; na integração na APEMIP dos agentes e profissionais imobiliários que, atualmente, não têm associação que os represente; e a criação de um conselho estratégico internacional, órgão consultivo cujo objetivo será a procura global de tendências, práticas e modelos relevantes ao progresso dos associados e do setor.