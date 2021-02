PCP avisa que confinamento "é exceção, mas não pode ser a solução"

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa. © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, reuniu-se hoje com Marcelo Rebelo de Sousa, por vídeo-conferência, sobre a renovação do estado de emergência e, em declarações aos jornalistas, no parlamento, anunciou que o partido voltará a votar na quinta-feira contra a renovação do estado de emergência.

Jerónimo de Sousa disse ter alertado o Chefe do Estado que há apoios económicos que podem chegar "tarde demais".

O líder comunista afirmou ter feito o alerta ao Presidente para "a situação económica e social, particularmente de micro, pequenas e médias empresas (MPME)", a quem tarda chegar os apoios, e advertiu que "pode ser tarde de mais para milhares e milhares de micro, pequenos e empresários que não sabem o que fazer à sua vida".