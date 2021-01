PCP fala em momento para novas medidas no plano social

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, intervém no debate parlamentar de discussão na generalidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), na Assembleia da República, em Lisboa, 27 de outubro de 2020 © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O secretário-geral do PCP sublinhou, no final da reunião com os especialistas no Infarmed, que o "estado de emergência tem sido dirigido para restrição e confinamento". Jerónimo de Sousa destacou que este é o momento "para encetar medidas, particularmente no plano social, nos lares e na proteção dos trabalhadores".

Jerónimo de Sousa considerou que o tema do encerramento ou não das escolas gera contradição, mas que os comunistas acreditam "que é importante" que as escolas continuem abertas.

O PCP considera que são necessárias medidas urgentes, mas que o PCP "mantém o posicionamento de voto em relação ao estado de emergência". Os comunistas têm votado contra o estado de emergência.

"Não permitam que os portugueses se sintam desiludidos e que percam a esperança", avançou "Seja em relação a medidas de proteção social ou aos atrasos na vacina."

"É possível encontrar solução, acreditar que vai haver vida para além da pandemia", concluiu Jerónimo de Sousa.