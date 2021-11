PCP quer "apoios extraordinários" para produtores de leite e alerta para "setor a definhar"

Produção de leite em Viseu. © Arquivo/Global Imagens

Em causa está o alerta feito hoje pela Associação dos Produtores de Leite de Portugal (Aprolep) para o risco de falhas no abastecimento regular de leite fresco de origem local, devido ao aumento dos custos de produção, sem correspondente subida do preço do leite.

Em declarações à agência Lusa, o deputado comunista João Dias acusou o Governo de "continuar a olhar para o setor a definhar" e de não tomar medidas, alertando que "muitas explorações estão no caminho do encerramento".

Entre as soluções sugeridas pelos comunistas estão "apoios extraordinários", nomeadamente para suportar custos relativos à alimentação dos animais, energia, adubos e até a produção de ferragens.

Para o PCP, existe também a necessidade de um regime de regulação do mercado: "O Governo deve fazer diligências junto dos outros estados-membros da União Europeia no sentido de ser criado um regime de regulação do mercado, como já existiu no caso das quotas leiteiras", apontou.

De acordo com o deputado, as sugestões do PCP pretendem também "combater a especulação que é feita pelas cadeias de distribuição, porque a verdade é que o preço pago ao produtor é muito baixo", apontando que "o produtor praticamente está a pagar para trabalhar" enquanto que as cadeias de distribuição "têm grande margem de lucro", lamentou o comunista.

O secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural reconheceu hoje, numa audição parlamentar na Comissão de Agricultura e Mar, no parlamento, que o setor leiteiro tem atravessado uma situação "muito complexa", com o aumento dos custos de produção, adiantando que estão a ser avançados apoios.

Na sua intervenção final na audição, a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, retomou o tema, lembrando que a subcomissão da Plataforma de Acompanhamento das Relações na Cadeia Agroalimentar (PARCA) vai voltar a reunir-se no início de dezembro, altura em que serão apresentadas "propostas concretas" e iniciativas para resolver os problemas do setor.

O custo do litro de leite pago ao produtor em outubro transato em Portugal foi de 30 cêntimos, enquanto a média paga na União Europeia é de 38 cêntimos, um preço que os produtores de leite exigem que lhes seja pago já este mês de novembro, sob pena de terem de fechar dezenas de vacarias em Portugal.