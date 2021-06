PCP questiona Governo sobre pagamento de salários na Groundforce

© FERNANDO VELUDO/LUSA

O grupo parlamentar comunista questionou esta quarta-feira o Governo sobre o pagamento dos salários dos trabalhadores da Groundforce, interpelando também se pondera avançar com a nacionalização da empresa, face à situação "cada vez mais grave".

De acordo com uma pergunta endereçado ao ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, através do parlamento, datado de terça-feira e divulgado hoje, o PCP considerou "inaceitável a situação com que estão confrontados os trabalhadores" da Groundforce, depois de anunciado, na segunda-feira, pela administração que o pagamento dos salários de junho vai ser faseado.

Por isso, a bancada parlamentar comunista questionou "que medidas urgentes" vão ser tomadas pelo executivo socialista para "assegurar que os salários dos trabalhadores" da Groundforce são "pagos imediatamente".

O partido também quer saber que "acompanhamento e que medidas o Governo levou a cabo face aos direitos e remunerações que os trabalhadores têm ainda a receber".

O grupo parlamentar do PCP considerou que a tutela deixou "a empresa nas mãos dos mesmos interesses que até agora a dominam" e que a situação "é insustentável", já que os funcionários "não podem ser forçados a um esforço esgotante, 'convocados' para trabalho extraordinário e 'informados' de que têm os salários em atraso".

Face ao exposto, o partido questionou se o executivo "vai manter esta 'estratégia' de deixar" a empresa numa situação "cada vez mais grave, para beneficiar outros interesses económicos", ou se vai "finalmente desencadear o processo de nacionalização".

Na segunda-feira, os trabalhadores da Groundforce foram informados de que vão receber o salário de junho por tranches, sendo pago na data habitual apenas 65% da remuneração.

De acordo com a comunicação de Alfredo Casimiro aos trabalhadores, a que a Lusa teve acesso, apesar da recuperação do tráfego aéreo, "o significativo aumento de atividade (...) no mês de junho [e que se prevê continuar em julho] não gerou ainda a respetiva entrada de receitas, em virtude das condições de pagamento acordadas com a maioria dos nossos clientes".

A empresa, prosseguiu, depara-se "com constrangimentos de curto prazo na sua tesouraria que a impossibilitam de honrar atempadamente todas as suas obrigações".

O mês de junho será pago faseadamente: a primeira tranche, correspondente a 65% do valor do salário líquido, será paga na sua data habitual, e a segunda tranche, correspondente aos remanescentes 35%, será paga até dia 15 de julho.

Já "o pagamento do cartão refeição será efetuado integralmente até dia 30 de junho".

Na nota interna a que a Lusa teve acesso, o também maior acionista da Groundforce diz que "administradores e diretores acordaram receber apenas após todos os restantes trabalhadores terem recebido o seu salário na íntegra".