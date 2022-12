Pedro Nuno Santos apresenta demissão após polémica com TAP. Costa já aceitou

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos © Lusa

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, apresentou a demissão ao primeiro-ministro, António Costa, no seguimento da mais recente polémica com a TAP, que envolveu Alexandra Reis, a antiga secretária de Estado do Tesouro. Costa já aceitou o pedido de demissão.

"Face à perceção pública e ao sentimento coletivo gerados em torno deste caso, o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, entende, neste contexto, assumir a responsabilidade política e apresentou a sua demissão ao primeiro-ministro", pode ler-se na nota enviada às redações pelo gabinete do ministro.

Leia aqui o comunicado

O líder do Governo fez saber, em comunicado, que aceitou o pedido de demissão apresentado por Pedro Nuno Santos.

"Quero expressar publicamente o meu agradecimento pela dedicação e empenho com que exerceu funções governativas ao longo destes 7 anos, quer nas áreas da sua direta responsabilidade, quer na definição da orientação política geral do Governo", destaca o primeiro-ministro.

António Costa destaca o "contributo decisivo" de Pedro Nuno Santos "para a criação de condições de estabilidade política enquanto Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e a energia com que assumiu as suas atuais funções, nomeadamente nas políticas ferroviária e da habitação".

"Do ponto de vista pessoal relevo com muita estima a camaradagem destes anos de trabalho em conjunto", termina a nota do chefe do Governo.