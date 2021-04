Pedro Nuno Santos: Estado tem de financiar dívida da CP porque não pagava serviço exigido

(Imagem de arquivo) Pedro Nuno Santos, fotografado num comboio na Linha do Douro, é o ministro responsável pelo plano ferroviário nacional. © José Carmo/Global Imagens

O ministro das Infraestruturas afirmou hoje, em Lisboa, que o Estado tem que financiar a dívida histórica da CP porque, no passado, não pagava pelo serviço que obrigava a empresa a prestar.

"Temos que financiar a divida histórica porque o Estado, no passado, não pagava serviço à CP no território, mas impunha que o prestasse", notou Pedro Nuno Santos, durante a sessão de lançamento do Plano Ferroviário Nacional (PFN).

Admitindo que o "Estado não fazia a sua parte", o governante lembrou que, no sentido oposto, eram celebrados contratos de concessão com operadores privados, que permitiam às respetivas empresas ter uma "operação equilibrada ou rentável".

Ministro considera difícil compreender desinvestimento na ferrovia

O ministro das Infraestruturas considerou ainda ser "difícil" compreender a "inteligência nacional" que levou a que o país deixasse de investir em ferrovia.

"Finalmente voltou-se a falar de ferrovia como ela deve ser falada. Quando pensamos nas razões pelas quais precisamos de investir na ferrovia, é difícil compreender a inteligência nacional que levou a que tivéssemos deixado de investir na ferrovia", afirmou Pedro Nuno Santos, na sessão de lançamento do Pano Ferroviário Nacional.

Garantindo não atribuir a culpa do desinvestimento a um único partido, o governante apontou que o país tem um "problema crónico", que passa pela dependência de importações, sendo o principal componente os "combustíveis fósseis".

Neste sentido, disse não compreender como é que ainda hoje o país não tem a ferrovia eletrificada.

Por sua vez, do ponto de vista ambiental, conforme destacou, este é o meio de transporte que mais respeita o ambiente.

"Por dia, antes da pandemia, chegávamos a transportar 200 mil passageiros na linha de Sintra, com as limitações da linha", exemplificou, notando que se estas pessoas trocarem o comboio por um automóvel o custo é "abismal".