Pedrógão Grande lança programa para promover turismo náutico

21 Junho, 2023

A Câmara de Pedrógão Grande, no norte do distrito de Leiria, lança esta quarta-feira um programa para promover o turismo náutico, com atividades entre julho e setembro nas albufeiras do Cabril e Bouçã, e na ribeira de Pera.

À agência Lusa, o vereador Luís Correia começou por explicar que "Pedrógão Grande encontra-se, neste momento, num processo de certificação enquanto estação náutica", que "é uma das apostas deste executivo".

"Nessa sequência, desenhámos este conjunto de atividades que começam em 09 de julho e terminam em 03 de setembro, com periodicidade quinzenal", adiantou, referindo que o programa contempla 'stand up paddel', passeios de barco, canoagem (incluindo noturna) e caminhada aventura.

Segundo Luís Correia, que tem o pelouro do turismo, com esta iniciativa, denominada "Pedrógão Grande Nautical Summer", a Câmara quer "divulgar e valorizar" os planos de água do concelho.

"Pretendemos promover o turismo náutico e, também, consequentemente, dar a conhecer, a quem nos visita e aos pedroguenses que participam, áreas naturais que, se calhar de outra forma, poderiam não conhecer", apontou.

O autarca acrescentou que o objetivo também passa por atrair novos turistas e "promover a economia local", fazendo "com que os agentes económicos possam trabalhar em rede e divulgar as ofertas que cada um tem".

As atividades decorrem quinzenalmente, aos domingos, com exceção do dia 12 de agosto (sábado, Dia da Juventude).

Luís Correia esclareceu que a participação tem "um custo simbólico de cinco euros por pessoa por atividade, exceto no dia 12 de agosto, para os jovens até aos 30 anos, que podem participar de forma gratuita".

As atividades são dinamizadas pela empresa Trilhos do Zêzere.

Em 24 de outubro de 2022, a Câmara de Pedrógão Grande formalizou um protocolo para a implementação de uma estação náutica certificada que quer dar resposta ao "potencial enorme" do concelho no turismo náutico e aliar este ao turismo da natureza.

"Considerando que Pedrógão Grande tem duas albufeiras, Cabril e Bouçã [no rio Zêzere], que apresentam um potencial enorme na fileira turismo náutico e com vista a estruturar este produto e aliar o mesmo à oferta do produto natureza, o Município dá mais um passo no processo de candidatura à certificação de estações náuticas em Portugal, com a assinatura do protocolo de parceria para a formalização e constituição da estação náutica", revelou na ocasião o município.

Segundo a mesma informação, a entidade coordenadora da estação é a Câmara de Pedrógão Grande, registando-se à data 31 parceiros.

O vereador Luís Correia esclareceu que "a submissão do dossiê termina em setembro".

"Está tudo pronto, vamos submeter. Este é mais um item que irá reforçar a maturidade de Pedrógão Grande enquanto estação náutica", declarou.