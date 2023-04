Pensionistas manifestam-se junto ao parlamento pelo aumento das pensões

Reformados e pensionistas participam num protesto contra o aumento do custo de vida e os insuficientes aumentos das pensões, em Faro, 24 de janeiro de 2023. Centenas de reformados prometem sair hoje à ruas nas principais cidades do país para exigir uma atualização de 60 euros em todas as reformas, bem como medidas do Governo para travar a inflação nos bens essenciais. LUÍS FORRA/LUSA

© Lusa