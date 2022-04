Pensões sobem acima da inflação em 2023 com crescimento económico

© PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Dinheiro Vivo 08 Abril, 2022 • 10:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os pensionistas com rendimentos inferiores a 2.659,2 euros deverão sentir já em 2023 uma subida da pensão acima do valor da inflação de 2022, que poderá ficar perto dos 5% em termos nominais, de acordo com o jornal Público desta sexta-feira.

Em causa está o cálculo do aumento das pensões, que depende do valor da inflação (tirando a habitação) que se verificar no mês de novembro e da variação média do PIB nos dois anos anteriores e que for registada nesse mesmo momento pelo Instituto Nacional de Estatística. Ora, segundo o matutino, espera-se no terceiro trimestre de 2022 a taxa de crescimento média seja superior a 3%.

Assim, contas feitas pelo Público, as pensões inferiores ou iguais a dois IAS (886,4 euros em 2022), ou seja ao valor Indexante dos Apoios Sociais, poderão ter um crescimento igual à taxa de inflação mais 20% do crescimento do PIB. Já as pensões entre dois e seis IAS (2.659,2 euros) deverão registar uma subida igual à inflação e soma 12,5% do crescimento do PIB. Só nas pensões de valor superior a seis IA é que a progressão ficará pela taxa de inflação.