Perturbações na recolha do lixo e escolas fechadas

Escolas fechadas um pouco por todo o país, perturbações na recolha do lixo em várias autarquias e serviços de atendimento ao público, como repartições das Finanças ou lojas do cidadão, a meio gás. É a antevisão da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública (Frente Comum) da greve nacional de 24 horas da Função Pública convocada para amanhã.

O secretário-geral desta federação sindical afeta à CGTP, Sebastião Santana, estima "uma grande adesão sobretudo nos setores da saúde, educação e nos serviços de atendimento ao público, porque o descontentamento é geral", afirma ao Dinheiro Vivo. Apesar de a Federação dos Sindicatos da Função Pública (FESAP) e do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e de Entidades com Fins Públicos (STE), ligados à UGT, terem ficado de fora do protesto, ao terem assinado o acordo para a valorização dos salários no Estado proposto pelo governo, Sebastião Santana defende que "a mobilização será grande, uma vez que a Frente Comum é a maior estrutura sindical". Dos mais de 733 mil trabalhadores, o dirigente revela que "mais de 300 mil são associados dos sindicatos da Frente Comum", mais de 40% do total.

Mais de 40% dos mais de 733 mil funcionários públicos são associados dos sindicatos da Frente Comum. Estrutura afeta à CGTP espera uma grande adesão à greve nacional.

A Frente Comum avança com esta paralisação para contestar a proposta do executivo de aumentos entre 8% e 2%, exigindo 10% com um mínimo de 100 euros para todos os trabalhadores. A federação sindical foi a única das três estruturas que não subscreveu o acordo plurianual para a valorização dos funcionários públicos. O documento prevê, para 2023, uma subida do salário base de entrada de 705 euros, atual salário mínimo, para 761,58 euros, um aumento de 8%. Os restantes trabalhadores com vencimentos mensais brutos até 2600 euros terão direito a mais 52,11 euros. Acima daquele patamar de rendimentos, o incremento será de 2%.

Em média, o governo estima um aumento dos ordenados de 3,6%, o que, para Sebastião Santana, "é claramente insuficiente, tendo em conta os níveis de inflação que, em outubro, já atingiram os 10,1%", tendo o governo estimado para este ano uma média de 7,4%, ainda que a Comissão Europeia aponte já para 8%. O dirigente sublinha que, "desde 2009, a Função Pública tem vindo a perder poder de compra", frisando que "2022 será o ano em que essa perda se irá sentir com maior gravidade". Santana destaca ainda que "desde 2015, quando o salário mínimo voltou a subir, todos os trabalhadores com ordenados superiores perderam 276 euros, uma vez que a sua posição remuneratória não se alterou".

Apesar de o executivo ter apresentado algumas melhorias à proposta inicial, nomeadamente aumentos de 104 euros para os técnicos superiores entre a terceira e 14ª posições, para os assistentes técnicos e para os assistentes operacionais com mais de 30 anos de carreira, Santana continua considerar os avanços insatisfatórios: "O governo só está a distribuir o mal pelas aldeias porque já disse que a dotação orçamental para a valorização da Função Pública em 2023 está fechada". Segundo a proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano, o governo prevê gastar 1320 milhões de euros com aumentos salariais e outras valorizações na Administração Pública.

A Frente Comum vai abrir a greve amanhã às 21h30, marcando presença nos estaleiros da Câmara da Amadora. À meia-noite, estará no Hospital de S. José, em Lisboa, com declarações à imprensa.