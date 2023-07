PGR vai receber seis "relatórios" da comissão de inquérito à TAP

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Artur Cassiano 12 Julho, 2023 • 11:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em vez de um, a PGR vai em ter em mãos seis relatórios da comissão de inquérito à TAP. Um com a versão socialista elaborada pela deputada Ana Paula Bernardo - dificilmente incluirá as propostas da oposição; outro, sob a forma de declaração de voto, do PSD; um terceiro da IL nos mesmos moldes; um quarto relatório do BE, caso o PS não inclua na totalidade as propostas de alteração dos bloquistas - o que parece muito previsível; um quinto do PCP, precisamente pelas mesmas razões do BE, pode ser entregue, mas partido ainda está a avaliar; e um sexto do Chega que fala em "interferência política, deliberada e consciente" do governo na TAP.

O PSD não vai apresentar propostas de alteração à versão do PS, à semelhança da IL, preferindo incluir as suas próprias conclusões no formato de declaração de voto que será anexo ao relatório final.

"Face ao conteúdo do relatório, às suas omissões graves, à atenuação de culpas e à postura do Governo e do PS, o grupo parlamentar do PSD não só entende votar contra como apresenta um conjunto de conclusões, escritas, que constarão e farão parte integrante do relatório", revelou, ontem à tarde, o coordenador do PSD na comissão parlamentar, Paulo Moniz.

Considerando que o que existe é um "branqueamento partidário das responsabilidades do governo na gestão da TAP", o PSD lembra que "o relatório é leve e parcial e que muito jeito dá a António Costa porque sabemos que, evidentemente, jamais tiraria nem tirará qualquer consequência política".

No caso do BE que foi "parco" em propostas, como disse Pedro Filipe Soares, líder parlamentar, o que é sugerido não é uma "mudança estrutural do documento", mas a "resolução de omissões estruturais que o documento tem e que era uma falta à verdade se se mantivessem (...) Se o objetivo é chegarmos à verdade elas só podem ser aceites".

"Não é aceitável que uma parte dos trabalhos da comissão fique fora do relatório e por isso o que é relativo à conduta, à governação de João Galamba à frente do ministério das Infraestruturas tem que estar também elencado no relatório da CPI (...) Naquilo que simboliza a promiscuidade entre partido e interesse público, a reunião do grupo parlamentar do PS com a CEO da TAP é disso ilustrativo. Não é aceitável e não pode ser retirado do relatório", sublinhou.

Como o BE não aceita "que 2023 seja retirado" da CPI [em causa a gestão de Galamba] uma declaração de voto com todas as conclusões bloquistas trava qualquer "branqueamento" dos socialistas. O PCP, por seu lado, afirma que as suas 46 propostas de alteração permitem resolver "um conjunto de omissões graves, inverdades e falsidades". Se o PS as aceitar (o que não é provável) os comunistas votarão favoravelmente o documento final, caso contrário seguem também o mesmo caminho da declaração de voto.

"Agora há um enorme caminho desde o texto atual até ao texto como devia ser (...) Neste momento, o relatório é mau e temos até quinta-feira [amanhã] ao fim do dia para resolver esse problema", afirmou Bruno Dias.

A IL que não vai apresentar propostas de alteração por recusar "participar em farsas", numa "obra de ficção que contraria a realidade e o que os portugueses sabem", irá "obviamente" fixar a "ingerência política", a "mentira e falta de transparência" numa declaração de voto.

O Chega que vai entregar propostas de alteração quer que "fique claro que a interferência política durante o governo de Costa aconteceu, foi desejada, deliberada e consciente" e que "há três grandes responsáveis governativos por ela", o ex-ministro Pedro Nuno Santos, João Galamba e o ex-secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Mendes, não se podendo, diz André Ventura, ignorar Fernando Medina.

No relatório preliminar (PS) é argumentado que "não se registam situações com relevância material que evidenciem uma prática de interferência na gestão corrente da empresa por parte das tutelas" e que "a generalidade dos depoimentos aponta para a inexistência de interferência ou ingerência política das tutelas na gestão corrente da empresa".

Mudanças?

PS

Os socialistas apresentam seis propostas de alteração ao relatório. De entre estas, propõem que os gestores públicos tenham que comunicar à entidade onde iniciam funções as indemnizações que receberam em cargos anteriores ao abrigo do estatuto do gestor público. Além disso, o PS defende ainda que, no capítulo sobre a nomeação de Alexandra Reis para a NAV, deve ser acrescentado que "aquando do seu regresso ao exercício de funções públicas, Alexandra Reis não procedeu à devolução da parte da indemnização prevista" no estatuto de gestor público.

PSD

Os sociais-democratas não apresentaram propostas de alteração, mas sim as suas próprias conclusões. Em conferência de imprensa, o deputado Paulo Moniz considerou que o "relatório é leve e parcial". Por isso, as conclusões do PSD serão apresentadas como uma declaração de voto que ficará anexada ao relatório final. De entre estas conclusões, o PSD refere que não existem dúvidas de que o governo interferiu na gestão da companhia, sobretudo "quando pediu para desviar um voo do Presidente da República" ou quando "pediu esclarecimentos à TAP e foram membros do governo a coordenar essa resposta".

Chega

O Chega, por sua vez, propõe que sejam colocadas, no relatório final, as evidências de que houve interferência do governo, incluindo do primeiro-ministro, na companhia aérea. O partido defende que esta interferência "aconteceu, foi desejada, deliberada e consciente".

PCP

Os comunistas focaram-se na gestão da companhia, deixando os casos de lado. Pegando nisto, sugerem que, entre outros tópicos - e perante o que a CPI recolheu nos trabalhos -, o governo detenha o processo de privatização da companhia, chamando a si a tutela da TAP.

BE

Os bloquistas apresentam cerca de 30 propostas de alteração. O destaque principal vai para a proposta de criação de uma nova secção, focada nos acontecimentos do Ministério das Infraestruturas, a 26 de abril, entre Frederico Pinheiro, ex-adjunto, e membros do gabinete do ministro, João Galamba.